Дочь «лейтенанта Коломбо» покончила с собой

Приемная дочь культового актера Питера Фалька, известного по роли лейтенанта Коломбо в одноименном детективном сериале, Жаклин Фальк покончила с собой.

Жаклин Фальк, которой было 60 лет, скончалась в понедельник, 27 апреля, в своем доме в Лос-Анджелесе. Смерть квалифицирована как самоубийство, сообщило издание Entertainment Weekly со ссылкой на документы судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса.

Питер Фальк и его первая жена, Элис Мэйо удочерили двух девочек — Кэтрин и Жаклин. Жаклин вела закрытый образ жизни, несмотря на многолетнюю карьеру отца в Голливуде. Кэтрин стала частным детективом.

Фальк и Майо развелись в 1976 году, после чего актер женился второй раз — на своей коллеге Шере Данезе.

В 2008 году Фальку диагностировали болезнь Альцгеймера. Его супруга не сообщила об этом дочерям и не разрешала им с ним видеться. Кэтрин подала в суд, чтобы общаться с отцом, и основала организацию Catherine Falk Organisation для продвижения «Закона Питера Фалька» — о праве детей от предыдущих браков навещать своих недееспособных родителей. Актер умер 23 июня 2011 года.

