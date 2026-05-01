Бритни Спирс будут судить за пьяное вождение

Поп-звезде Бритни Спирс предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом состоянии в Южной Калифорнии в марте, сообщила окружная прокуратура округа Вентура.

Певице предлагают сделку: признание вины в обмен на 12 месяцев испытательного срока, курсы для водителей и штраф, приводит NBC заявление прокуратуры.

Суд назначен на 4 мая. Спирс не обязана являться в суд, поскольку пьяное вождение (при отсутствии последствий и в случае первого нарушения) считается в США мелким правонарушением или судебно наказуемым проступком (misdemeanor).

Спирс арестовали в марте по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. В апреле она добровольно обратилась в реабилитационный центр по совету близких ей людей. Представитель певицы назвал инцидент «совершенно непростительным» и заявил, что «это станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни».

Артистка присваталась в употреблении наркотиков в 2006 году, в 2008 году суд признал Спирс частично недееспособной и назначил опекуном собственного отца. Джейми Спирс контролировал личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Певица смогла освободиться от опекунства только осенью 2021 года.

Поклонники певицы в последнее время беспокоились о ее психическом здоровье из-за странных видео, которые Спирс публиковала в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). На одном из них она танцевала с ножами. Ее последний пост, размещенный в апреле, — ролик, на котором кто-то опускает пальцы в миску с водой и розовыми цветами.