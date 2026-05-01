Бритни Спирс будут судить за пьяное вождение

Поп-звезде Бритни Спирс предъявлено обвинение в вождении в нетрезвом состоянии в Южной Калифорнии в марте, сообщила окружная прокуратура округа Вентура.

Певице предлагают сделку: признание вины в обмен на 12 месяцев испытательного срока, курсы для водителей и штраф, приводит NBC заявление прокуратуры.

Суд назначен на 4 мая. Спирс не обязана являться в суд, поскольку пьяное вождение (при отсутствии последствий и в случае первого нарушения) считается в США мелким правонарушением или судебно наказуемым проступком (misdemeanor).

Спирс арестовали в марте по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. В апреле она добровольно обратилась в реабилитационный центр по совету близких ей людей. Представитель певицы назвал инцидент «совершенно непростительным» и заявил, что «это станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни».

Артистка присваталась в употреблении наркотиков в 2006 году, в 2008 году суд признал Спирс частично недееспособной и назначил опекуном собственного отца. Джейми Спирс контролировал личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Певица смогла освободиться от опекунства только осенью 2021 года.

Поклонники певицы в последнее время беспокоились о ее психическом здоровье из-за странных видео, которые Спирс публиковала в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). На одном из них она танцевала с ножами. Ее последний пост, размещенный в апреле, — ролик, на котором кто-то опускает пальцы в миску с водой и розовыми цветами.

Еще по теме
Дочь «лейтенанта Коломбо» покончила с собой
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире
Shaman противопоставил лизание Байкала и «пятых точек хозяевам»
Скончался исполнитель песни в «Пластилиновой вороне»
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Sibnet начинает «Морской бой»
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Раскрыты все участники седьмого сезона шоу «Маска»
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (армия России)
Медведев посчитал реальным ядерный апокалипсис
Календарь на 2026 год
Минтруд предложил 11‑дневные новогодние каникулы в 2027 году
Военный парад в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
21
Песков объяснил, почему Россия не может быть угрозой для Европы
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
11
Россия остановит транзит нефти в Германию
11
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире