Shaman противопоставил лизание Байкала и «пятых точек хозяевам»

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что ему не стыдно за решение лизать Байкал, хуже делать это с пятыми точками хозяев на Западе.

«По поводу Байкала: лучше один раз в жизни лизнуть лед самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе, как это делают некоторые. Вот за них должно быть по-настоящему стыдно народу России, потому что это предательство», — сказал Shaman в интервью ТАСС.

Shaman в феврале побывал на Байкале и выложил ролик, в котором языком пробует озеро на вкус. Ролик вызвал активную реакцию в Сети, а иркутские общественники сожгли чучело певца, чтобы напомнить о сакральности Байкала.

Артист позже объяснял поступок детским поведением. Он уверял, что многие пробовали снег или лизали сосульки в юности, а поездка на Байкал вызвала у него как раз тот «чистый детский восторг». Также певец отмечал, что живет в свободной стране.