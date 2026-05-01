Появились слухи о затворничестве Дроздова из-за фобии

Знаменитый российский телеведущий Николай Дроздов якобы завершил карьеру и не выходит из дома из-за верминофобии — такая информация появилась в Сети. Друг ведущего опроверг затворничество зоолога.

Дроздов прекратил сниматься на телевидении из-за якобы развившейся верминофобии — страха заболеваний — на фоне борьбы с онкологией, сообщил телеграм-канал Mash без ссылок на источники. Из-за фобии ученый забаррикадировался в своей квартире и живет на пенсию вместе с супругой.

Друг ведущего, художник Константин Мирошник опроверг эту информацию РБК. По его словам, состояние здоровья Дроздова можно описать как «все штатно», он собирается участвовать в съемках ТВ-программ.

«Он чуть-чуть прихрамывает, потому что реабилитация не до конца прошла, потихоньку двигается. Ну, в этом возрасте у всех проблемы», — рассказал Мирошник.

По словам художника, этим летом они с Дроздовым планируют отправиться на машине в экологическое путешествие на юг России. По пути они будут фотографировать захламленные мусорки, бензиновые лужи и ветряки, «которые ставят где попало».

Дроздову 88 лет. В январе 2023 года его госпитализировали с переломами восьми ребер: он упал на улице по дороге из МГУ, в котором преподает на географическом факультете. В том же году телеграм-канал Shot сообщил, что у телеведущего обнаружили злокачественную опухоль, однако эту информацию опровергли друзья ученого.