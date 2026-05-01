Потап и Настя Каменских объявили о расставании

Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко)
Фото: © @realpotap

Знаменитый украинский дуэт Потап и Настя Каменских объявил о расставании и завершении совместного творческого пути.

«Ровно 20 лет назад мы начали свой путь как творческий дуэт, который со временем превратился во что-то большее. Но рано или поздно все обретает свой конец. "Как ты ни крути, но мы не пара"», — написали артисты в совместном обращении, опубликованном в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Музыканты поблагодарили слушателей за поддержку и любовь и попросили понимания и уважения к своему решению. «Комментариев не будет», — заключили Потап и Настя Каменских.

Дуэт «Потап и Настя» появился в 2006 году, и в конце 2000-х был одним из самых популярных как в Украине, так и в России. Среди самых известных песен: «Не пара», «На районе», «Чумачечая весна». В 2017 году Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK, автором песен и продюсером был Потап. В 2019 году музыканты поженились.

В апреле 2022 года Потапу и Насте Каменских был запрещен въезд в Россию на 50 лет за поддержку Украины и осуждение специальной военной операции.

