Россия остановит транзит нефти в Германию

«Газета.ру»
Россия с 1 мая прекратит транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба», что создаст серьезные проблемы для немецкой экономики.

Прекращение транзит нефти через ответвление трубопровода «Дружба» «связано с техническими возможностями», заявил накануне вице-премьер России Александр Новак.

Пресекая эти поставки и создавая препятствия для экспорта в Германию, россияне хотят усугубить нефтяной кризис, который сейчас переживает немецкая экономика на фоне конфликта на Ближнем Востоке, приводит «Газета.ру» мнение европейского эксперта по энергетической политике Шимона Кардася.

Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт, который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

Эксперт Сергей Вакуленко обратил вниманием на дополнительный мотив. Россия пытается перенаправить поставки нефти в Германию через балтийские порты, такие как Усть-Луга или Приморск, которые сейчас подвергаются атакам украинских дронов, пояснил он.

Если Германии понадобятся эти порты для приема казахстанской нефти, это потенциально может оказать давление на Киев, чтобы он прекратил атаки на эти порты, сказал Вакуленко.

