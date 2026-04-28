«Африканский корпус» России понес потери в Мали

«Африканский корпус» Минобороны России понес потери после атаки повстанцев в Мали, сообщил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко на заседании комитета Совета Федерации по международным делам.



«В Мали произошли скоординированные вылазки террористических групп, аффилированных с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в РФ), а также туарегских сепаратистов. Совместными усилиями они во многих частях страны нанесли удары по вооруженным силам этой страны и, к сожалению, по подразделениям нашего "Африканского корпуса". В результате имеются жертвы с нашей стороны», — цитирует ТАСС Борисенко.

Как отметил, в большинстве мест, в том числе в Бамако, атаки отбиты. «При этом погиб еще в самом начале, был взорван министр обороны Мали [Садио Камара], который являлся одним из сторонников сближения Мали с Россией», — добавил дипломат.

«К сожалению, захвачен туарегскими сепаратистами северный город Кидаль, который пока остается в их руках. В некоторых районах страны боестолкновения продолжались. Большую проблему создает захват мятежниками города Кидаль на севере страны», — отметил Борисенко.



Отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий в субботу, 25 апреля атаковали ряд городов Мали. Генеральный штаб Вооруженных сил страны сообщил в тот же день, что все атаки боевиков отбиты и им нанесен сильный урон.