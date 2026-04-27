Путин раскритиковал зацикленность на запретах

Sibnet.ru
Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Госдумы

Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент Владимир Путин, выступая на Совете законодателей при Федеральном Собрании. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах, выработке новых каких‑то мер наказания для нарушителей — «контрпродуктивно», отметил глава государства, подчеркнув при этом, что излишние барьеры «тормозят развитие».

По словам Путина законодательные, исполнительные органы власти всегда должны думать о завтрашнем дне, смотреть «за горизонт», создавать такие нормы права, которые ведут к созиданию, помогают талантливым людям реализовать себя.

Ранее начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что российское общество устало от запретительной риторики. По его словам, для улучшения демографии необходима благоприятная атмосфера, чтобы люди не боялись заводить детей.

Обсуждение (2)
Топ комментариев

Uynachalnica

Нехорошо это во время СВО! Все вокруг кремля должны сплачиваться! А комары манкируют гражданскими обязанностями!

DEMON01

А что есть еще одаренные которые спустя 26 лет ему доверяют.

Uynachalnica

Странно, тут может заменить людей, а депутатов в думе никак? Субъективизм мешает?

Удавиков

если ума более не хватает орешкину и его ко на развитие экономики в стране, то может им всем уйти в отставку,...