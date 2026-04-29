Ситуацию в экономике России описали одним словом

Ситуацию в современной экономике России можно описать словом «нестабильность», заявила экономист и профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».

«Ситуация очень сложная, есть кризисные отрасли, есть те, что продолжают расти, а есть те, что в 2026 году находятся в ожидании рецессии. Хотите одним словом описать? Нестабильность», — цитирует экономика РБК.

Зубаревич отметила, что в России уже второй год идет спад производства в машиностроении, в производстве стройматериалов, черной металлургии, добыче нефти, при этом для отраслей с позитивной динамикой 2026 год может стать переломным.

Она отметила сохраняющиеся проблемы в лесоперерабатывающем секторе в северо-западной части России, а также в угольной отрасли, так как 50 миллион тонн экспорта угля в Европу «уже не вернуть».

Экономист также подчеркнула, что у Центробанка не было альтернатив ужесточению денежно-кредитной политики, так как бюджетные вливания в отрасли, которые не производили товары народного потребления, разогнали инфляцию.

«Давить инфляцию ЦБ мог только одним доступным ему инструментом — ключевой ставкой. Можно обсуждать, насколько ее задрали, с какой скоростью снижали — но то, что у ЦБ тупо не было других способов борьбы с инфляцией, надо принять как данность», — подытожила она.

