Российские компании нарастили просроченные долги

Объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний в январе 2026 года составил порядка 8,2 триллиона рублей, сообщил Росстат.

Соответствующий показатель в апреле 2024 года составлял 6,7 триллиона рублей. В эту категорию входят долги покупателей и заказчиков, включая иностранных контрагентов, за поставленные товары и оказанные услуги.

Эксперты связывают эту динамику с общим ухудшением платежной дисциплины в условиях высокой ключевой ставки и сжатия денежной массы. На фоне корпоративного долгового кризиса, растет и давление на граждан.

Согласно статистике Центробанка, объем кредитов и займов физических лиц в России впервые в истории превысил отметку в 45 триллионов рублей. Увеличение закредитованности населения провоцирует рост просрочки на розничном уровне.