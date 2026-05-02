Многодетным семьям смягчат правила единого пособия

Многодетная семья
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода заработает в мае 2026 года.

Правила изменятся с 22 мая — после вступления в силу нормы федерального закона от 20.02.2026 №29-ФЗ. Они позволят большему числу многодетных семей получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Сейчас семья может потерять выплату, если ее доход чуть превысил установленный порог. По новым правилам превышение до 10% регионального прожиточного минимума не станет причиной приостановки, выплату продлят на год.

Если какие-то многодетные семьи с 1 января 2026 года уже получили отказ в назначении ежемесячного пособия з-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, данные решения будут пересмотрены Соцфондом автоматически.

Как получить «налоговый кешбэк» для родителей
Еще по теме
Россиянам объявили «налоговую амнистию»
Матвиенко призвала Мордашова вернуть деньги из офшоров в Россию
Наступил последний день подачи декларации за 2025 год
Ситуацию в экономике России описали одним словом
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
«Африканский корпус» России понес потери в Мали
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
14
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
13
Парад Победы в Москве пройдет без военной техники
11
Путин раскритиковал зацикленность на запретах
11
Россия остановит транзит нефти в Германию
11
Соловьев и Боня провели дебаты в прямом эфире