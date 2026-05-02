Многодетным семьям смягчат правила единого пособия

Закон о сохранении ежемесячного пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода заработает в мае 2026 года.

Правила изменятся с 22 мая — после вступления в силу нормы федерального закона от 20.02.2026 №29-ФЗ. Они позволят большему числу многодетных семей получить пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Сейчас семья может потерять выплату, если ее доход чуть превысил установленный порог. По новым правилам превышение до 10% регионального прожиточного минимума не станет причиной приостановки, выплату продлят на год.

Если какие-то многодетные семьи с 1 января 2026 года уже получили отказ в назначении ежемесячного пособия з-за превышения размера среднедушевого дохода семьи, данные решения будут пересмотрены Соцфондом автоматически.