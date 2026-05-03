Минфин возобновит закупки валюты

Минфин России с мая 2026 года возобновит операции по покупке иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила, сообщается на сайте министерства.

Мера призвана повысить стабильность и предсказуемость ситуации в экономике и снизить влияние конъюнктуры рынка энергоносителей на экономику и финансовую систему, говорится в заявлении.

Операции по бюджетному правилу были приостановлены с начала марта, пауза продлилась два месяца. Ее объяснили необходимостью корректировки базовой цены на нефть, которая учитывается в бюджетном правиле (цена отсечки).

Бюджетное правило — фискальный механизм, который ограничивает влияние колебаний цен за энергоресурсы на федеральный бюджет и курс рубля за счет операций с валютой. Когда стоимость нефти растет, государство тратит излишки нефтегазовых доходов на покупку валюты и золота.

Для этого Минфин фиксирует определенный уровень цен на нефть — цену отсечения. Если доходы от нефти выше этого показателя, излишки откладываются в Фонд национального благосостояния. Если ниже — резервы изымаются из ФНБ.