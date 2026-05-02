Россиянам объявили «налоговую амнистию»

Федеральная налоговая служба получила право списывать безнадежные налоговые долги, соответствующая норма вступила в силу с 1 мая 2026 года.

Амнистия касается задолженностей по федеральным, региональным и местным налогам, которые невозможно взыскать. В частности, могут быть списаны долги по транспортному и земельному налогам, а также налогу на имущество физических лиц.

Среди оснований признания долга безнадежным — прохождение гражданином или ИП процедуры банкротства с освобождением от долгов, истечение сроков взыскания по решению суда, окончание исполнительного производства из-за невозможности взыскания.

При этом долги не «прощаются» автоматически — решение о списании принимает налоговый орган с учетом региональных и муниципальных нормативных актов. По отдельным видам начислений максимальная сумма списаний составит 10 тысяч рублей.

Ранее физическим лицам списания долгов было доступно только после судебного разбирательства. Новый порядок устраняет дополнительную бюрократическую нагрузку для налогоплательщиков.

