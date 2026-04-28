Легендарную Warcraft 3 запустили в браузере

Культовая игра Warcraft 3 стала доступна в браузере. Геймеры могут поиграть в стратегию в нескольких режимах: от кастомных сражений на картах с ботами до прохождения кампаний Reign of Chaos и The Frozen Throne.

Представленный энтузиастом проект базируется на Warsmash, который представляет собой переписанный на языке Java программный движок оригинальной игры. Разработчик использовал специальный инструмент TeaVM для перевода исходного кода игры в JavaScript.

Для корректной работы требуются файлы оригинального Warcraft 3 версии 1.29.2. Данные файлы загружаются локально через внутреннюю файловую систему браузера, после чего стратегию можно запускать прямо через окно обозревателя.

Warcraft 3 вышла в 2002 году и собрала множество наград. Общий тираж Reign of Chaos и The Frozen Throne превысил 10 миллионов копий.

