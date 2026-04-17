Вышла научно-фантастическая игра Pragmata

Состоялся релиз научно-фантастической игры Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom, она стала доступна на ПК, а также PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

События Pragmata разворачиваются в недалеком будущем на лунной исследовательской станции. Астронавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума искусственному интеллекту и вместе вернуться на Землю.

Игра представляет линейный экшен с упором на кинематографичную историю и ряд необычных механик для прохождения. Так, девочка проводит взлом систем противника, пока Хью маневрирует и уклоняется от ударов.

Pragmata получила полную русскую локализацию. Базовое издание в Steam стоит 60 долларов — это примерно 4,5 тысячи рублей. Однако в российском Steam игра недоступна из-за региональных ограничений.

Согласно рецензиям в Steam, первые игроки положительно оценили геймплей Pragmata, выделяя визуальный стиль и атмосферу. В настоящее время новинка от японского издателя имеет 96% положительных отзывов.