НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Вышла научно-фантастическая игра Pragmata

Источник:
Sibnet.ru
157 0
Фото: © Capcom

Состоялся релиз научно-фантастической игры Pragmata от японского издателя и разработчика Capcom, она стала доступна на ПК, а также PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2.

События Pragmata разворачиваются в недалеком будущем на лунной исследовательской станции. Астронавту Хью и девочке-андроиду Диане предстоит бросить вызов сошедшему с ума искусственному интеллекту и вместе вернуться на Землю.

Игра представляет линейный экшен с упором на кинематографичную историю и ряд необычных механик для прохождения. Так, девочка проводит взлом систем противника, пока Хью маневрирует и уклоняется от ударов.

Pragmata получила полную русскую локализацию. Базовое издание в Steam стоит 60 долларов — это примерно 4,5 тысячи рублей. Однако в российском Steam игра недоступна из-за региональных ограничений.

Согласно рецензиям в Steam, первые игроки положительно оценили геймплей Pragmata, выделяя визуальный стиль и атмосферу. В настоящее время новинка от японского издателя имеет 96% положительных отзывов.

Еще по теме
Игра Battlefield 6 станет бесплатной
Resident Evil Requiem стала лучшей игрой в истории
Вышла игра Resident Evil Requiem
VK Play запустил новогоднюю распродажу
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Федерация пощадила повернувшуюся спиной к флагу Украины гимнастку
Виктория Боня записала обращение к Путину от «лица народа»
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль
Кремль заявил о втягивании Европы в конфликт на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Захарова оценила идею Киева о замене русского мата на украинский
США получат от Ирана «ядерную пыль»
Виктория Боня
Виктория Боня расплакалась после слов Пескова
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
44
Премьер Словакии рассказал, когда русские встают на колени
42
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
32
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России