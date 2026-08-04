Легендарный Doom запустили в редакторе Paint

Известный программист Марк Руссинович разработал движок, позволяющий запустить классическую игру Doom в редакторе изображений Paint. Проект под названием DoomPaint опубликован на платформе GitHub.

Движок DoomPaint рендерит каждый кадр отдельно, копирует его в буфер обмена Windows, после чего вставляет на холст в Paint. Таким образом, графический редактор фактически исполняет роль монитора.

Игра работает на разрешении 320x200 с частотой 35 кадров в секунду — именно такие параметры поддерживала оригинальная версия шутера. При увеличении разрешения окна частота кадров может снижаться.

Уникальная архитектура проекта привнесла в игровой процесс забавные побочные эффекты. Поскольку каждый новый кадр воспринимается приложением как полноценное редактирование документа, игрок может нажать клавиши Ctrl+Z.

Это действие буквально перематывает время назад, позволяя «отменить» полученный урон или смерть главного героя. При этом управление персонажем осуществляется стандартными клавишами благодаря перехвату нажатий.

Дополнительно в проекте реализована полноценная поддержка звукового сопровождения. Музыка конвертируется на лету и отправляется на встроенный MIDI-синтезатор Windows.

Шутер от первого лица DOOM вышел в 1993 году. Изначально игра разрабатывалась для ПК, однако позже энтузиасты портировали ее на множество других платформ.