Игра The Last of Us Part II получит онлайн-мод

Игра The Last of Us Part II получит неофициальный онлайн-мод, его разработкой занимается модер под ником Speclizer. Он анонсировал выход проекта в сентябре 2026 года на своем YouTube-канале.

Мод добавляет The Last of Us Part II мультиплеер — игроки могут выбрать локацию, на которой пройдет онлайн-матч, а также стартовое снаряжение. Лобби будут поддерживать до восьми человек включительно.

Игровой процесс построен вокруг командных PvP-противостояний, где победу одерживает сторона, первой набравшая необходимое количество убийств соперников. Модификация разрабатывается исключительно для ПК-версии игры.

После выхода The Last of Us Part II студия Naughty Dog планировала добавить в игру официальный сетевой режим, однако позднее концепция была переработана в самостоятельный проект The Last of Us Online. В конце 2023 года проект был закрыт.

Оригинальная версия The Last of Us Part II вышла 19 июня 2020 года эксклюзивно для консоли PlayStation 4. Позже игра получила версию для ПК. Проект удерживал рекорд по количеству наград «Игра года» до выхода Elden Ring, собрав более 300 статуэток.