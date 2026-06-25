НАВЕРХ
#Онлайн-игры #Приключения #Ролевые игры #Консоли #Платформеры #Симуляторы

Культовая Half-Life 2 стала доступна прямо в браузере

Источник:
Sibnet.ru
244 1
Игра Half-Life 2
Фото: © Valve

Поиграть в культовый научно-фантастический шутер Half‑Life 2 теперь можно без скачивания и установки — энтузиасты создали полностью рабочую браузерную версию игры.

Веб-версия доступна по адресу hl2.slqnt.dev, игра идеально подойдет владельцам слабых устройств, которая хотят перепройти или познакомиться с классикой. Пользователи отмечают быструю загрузку уровней и автоматическое включение русского языка.

Разработчики рассказали, что портирование Half‑Life 2 заняло около трех месяцев. При этом пока неясно, как долго проект останется доступен публично. Правообладатель в лице Valve может в любой момент обратить внимание на распространение полной версии игры через браузер.

Оригинальная Half-Life 2 вышла 16 ноября 2004 года и собрала множество премий и наград. В 2012 году шутер получил награду на Spike VGA 10 как лучшая игра десятилетия.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Игра The Last of Us Part II получит онлайн-мод
Объявлена дата начала предзаказов Grand Theft Auto VI
Оригинальную Half-Life запустили на Nokia N95
Воссоздан «прыжок веры» из Assassin's Creed. ВИДЕО
смотреть все
Игры #Приключения
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
С какой скоростью ходят поезда в метро
Обладательница первой Volga заявила о проблемах с покупкой машины
Министр обороны Белоруссии ответил на ультиматум Зеленского
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Замглавы МИД РФ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией в 2030 году
38
Лавров назвал Зеленского фюрером
36
Путин приказал «обнулить» последствия атак ВСУ
24
Россия объяснила смысл атаки на автобус с детьми под Брянском
23
Путин назвал четыре условия для переговоров с Украиной