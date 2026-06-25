Культовая Half-Life 2 стала доступна прямо в браузере

Поиграть в культовый научно-фантастический шутер Half‑Life 2 теперь можно без скачивания и установки — энтузиасты создали полностью рабочую браузерную версию игры.

Веб-версия доступна по адресу hl2.slqnt.dev, игра идеально подойдет владельцам слабых устройств, которая хотят перепройти или познакомиться с классикой. Пользователи отмечают быструю загрузку уровней и автоматическое включение русского языка.

Разработчики рассказали, что портирование Half‑Life 2 заняло около трех месяцев. При этом пока неясно, как долго проект останется доступен публично. Правообладатель в лице Valve может в любой момент обратить внимание на распространение полной версии игры через браузер.

Оригинальная Half-Life 2 вышла 16 ноября 2004 года и собрала множество премий и наград. В 2012 году шутер получил награду на Spike VGA 10 как лучшая игра десятилетия.