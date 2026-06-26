Steam запустил грандиозную летнюю распродажу игр

Летняя распродажа стартовала в цифровом магазине Steam. Теперь пользователям магазина цифровой дистрибуции Valve доступны тысячи игр по сниженным ценам, включая свежие релизы.

Распродажа началась в ночь на 26 июня и продлится до 9 июля. Ранее Valve уже выпустила официальный трейлер летней распродажи — в нем показали часть игр, которые будут доступны с максимальными скидками.

В частности, крупные скидки получили популярные проекты, как Little Nightmares III, No Man's Sky, Astroneer, Hades II, Split Fiction, Company of Heroes 3, Football Manager 26, NBA 2K26, Summer Deep Discounts, Monster Hunter Wilds.

Summer Sale — самый крупный сезонный фестиваль скидок в Steam в середине года с огромным количеством игр по «вкусным» ценам. Во время летней распродажи хорошие скидки традиционно получают стратегии, симуляторы и различные инди-хиты.

Компания Valve, которой принадлежит сервис цифровой дистрибуции Steam, проводит масштабные распродажи четыре раза в год — весной, летом, осенью и зимой.