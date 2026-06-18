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Объявлена дата начала предзаказов Grand Theft Auto VI

Источник:
Sibnet.ru
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Игра Grand Theft Auto VI
Фото: © Rockstar Games

Rockstar Games объявила дату начала предзаказов Grand Theft Auto VI. Согласно опубликованной на официальном сайте студии информации, оформить предварительный заказ на игру можно будет с 25 июня.

Приобрести игру можно будет через цифровые магазины и у отдельных розничных продавцов. На данный момент на официальной странице GTA VI среди подтвержденных платформ указаны только PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом Rockstar пока не раскрыла стоимость игры.

События GTA VI развернутся в наши дни в вымышленном штате Леонида. Главными героями станут влюбленные друг в друга мелкие преступники Лусия Каминос и Джейсон Дюваль, которые в какой-то момент оказываются в центре серьезного криминального заговора.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире после Minecraft — было реализовано более 185 миллионов копий.

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