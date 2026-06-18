Объявлена дата начала предзаказов Grand Theft Auto VI

Rockstar Games объявила дату начала предзаказов Grand Theft Auto VI. Согласно опубликованной на официальном сайте студии информации, оформить предварительный заказ на игру можно будет с 25 июня.

Приобрести игру можно будет через цифровые магазины и у отдельных розничных продавцов. На данный момент на официальной странице GTA VI среди подтвержденных платформ указаны только PlayStation 5 и Xbox Series X/S. При этом Rockstar пока не раскрыла стоимость игры.

События GTA VI развернутся в наши дни в вымышленном штате Леонида. Главными героями станут влюбленные друг в друга мелкие преступники Лусия Каминос и Джейсон Дюваль, которые в какой-то момент оказываются в центре серьезного криминального заговора.

Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года. Пятая часть серии GTA вышла 12 лет назад и является второй самой продаваемой видеоигрой в мире после Minecraft — было реализовано более 185 миллионов копий.