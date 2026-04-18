Лучшие игры выберут на BAFTA Games Awards 2026

Церемония награждения победителей BAFTA Games Awards 2026 пройдет 18 апреля в Лондоне — организаторы выберут лучшие игры, ориентируясь на «творческое мастерство» и «художественную ценность».

На рассмотрение жюри поступило 255 игр, выпущенных с ноября 2024 по ноябрь 2025 года. Их оценивали в 17 категориях: анимация, геймдизайн, звук, актерская работа и ряд других. В финальную часть вышли 42 игры.

Наибольшее число номинаций получила Clair Obscur: Expedition 33 — сразу 13. За ней следует Dispatch — девять номинаций и Ghost of Yotei, получившая восемь упоминаний в шорт-листе церемонии.

На самую престижную номинацию BAFTA Games Awards «Игра года» в 2026 году претендуют: Arc Raiders, Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch, Ghost of Yotei и Indiana Jones and the Great Circle

На данный момент рекорд по количеству наград на BAFTA Games Awards удерживает Baldur's Gate 3 — игра получила пять статуэток. А рекорд по наибольшему количеству номинаций остается за God of War Ragnarok — 14 наград.