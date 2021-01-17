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Блог Ростелекома
17 января,
вс
, 17:15
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НАВЕРХ
Раскопали в Сибири
О великих и забытых. О первых людях в Сибири, о погибших империях и несших смерть кочевых ордах. О загадочных денисовцах, изысканных скифах и ужасных гуннах. О том, от кого остались только могилы.
Памятник археологии обнаружили в Хакасии благодаря соцсетям
17.01.2021 11:01 НСК
0
438
Древний курган, еще не известный специалистам, обнаружили в Хакасии благодаря комментарию в социальных сетях.
Пандемия уничтожила цивилизацию в Сибири 4 тысячи лет назад
11.01.2021 10:18 НСК
0
2326
Новые исследования показали, что появление чумы могло привести к гибели населения Сибири 4 тысячи лет назад.
Ученые воссоздали облик скифских царя и царицы из Тувы
05.01.2021 11:11 НСК
0
2344
«Царица» же была женщиной 30—35 лет и ростом примерно 160 сантиметров. Для обоих характерна брахицефалия — относительно короткая и широкая форма головы.
Ученые воссоздали внешность древнего омича
21.12.2020 11:46 НСК
1
2341
Отделенный от тела череп древнего человека подвергался трепанации. Возможно, что это указывает на использование этого черепа в ритуально-магических действиях.
Археологи впервые нашли необычный коридор в древнем кургане в Хакасии
12.11.2020 12:24 НСК
2
3304
Один из курганов в Хакасии поразил ученых необычной пристройкой — коридором, который имел определенное значение для древних людей.
Древние артефакты нашли на месте строительства моста через Енисей
13.10.2020 14:07 НСК
0
2856
Новые находки подтверждают гипотезу о том, что тысячелетия назад край был крупным центром древней цивилизации.
Мраморный браслет с подвеской уточки нашли в древней могиле в Сибири
01.10.2020 14:49 НСК
0
2551
Археологи проводили раскопки в Венгеровском районе в Новосибирской области.
Археологи нашли захоронение обезглавленных сибиряков
01.10.2020 13:37 НСК
0
3332
Археологи нашли захоронение эпохи бронзы с обезглавленными людьми в Новосибирской области. У людей одиновской культуры был культ головы.
Фигурку человека в маске впервые нашли в древнем погребении в Сибири
01.10.2020 12:16 НСК
1
3665
Археологи нашли в Новосибирской области удивительную скульптуру человека в маске с татуировкой на лице в древнем погребении.
Археологи нашли на Алтае зубы неандертальцев
25.09.2020 18:34 НСК
0
2841
Российские археологи в Чагырской пещере Алтайского края обнаружили костяные ретушеры и два зуба неандертальцев. Это первое за долгое время свидетельство их присутствия на юге Сибири.
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