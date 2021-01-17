НАВЕРХ
Раскопали в Сибири
О великих и забытых. О первых людях в Сибири, о погибших империях и несших смерть кочевых ордах. О загадочных денисовцах, изысканных скифах и ужасных гуннах. О том, от кого остались только могилы.
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Водителям в ряде регионов разрешат ездить без прав
•
Apple начала разработку складного iPhone
Как это работает
•
Окроплять и пить: что можно и нельзя делать со святой водой
•
Процессоры, смартфоны и видеокарты: лучшие новинки CES 2021
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