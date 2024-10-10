Уникальный петроглиф с всадником на лосе нашли в Красноярском крае

Необычный петроглиф — всадник на лосе — обнаружен во время археологической экспедиции в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщило местное отделение Российского географического общества.

Рисунок находится на скалах неподалеку от села Рыбино. Изображения охрой здесь раньше почти не встречались, возможно, поэтому их и не искали.

Фото: © Тимофей Ключников, Красноярское отделение РГО

«Всадник на лосе. Боюсь, что такой сюжет в наскальном искусстве Ангары еще не встречался. Да и на Енисее, вроде бы, такого нет», — прокомментировал директор автономной некоммерческой организации «Археологическое исследование Сибири» Тимофей Ключников.

Возраст петроглифа пока не определен. Возраст аналогичного рисунка — всадницы на лосе из Колыванского района — оценивают в 2 тысячи лет.

«Можно предположить, что сам сюжет мог появиться под влиянием южных скотоводов. В этом случае, рисунок мог появиться не ранее эпохи поздней бронзы — раннего железа, времени активного освоения лошади под верховую езду. А возможно, местные одомашнили сохатого (за неимением лошади) и катались на нем», — отметил специалист.