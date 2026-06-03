Захоронение аристократки с конем обнаружили в Сибири

Захоронение древней аристократки с ребенком обнаружено в Красноярском крае в зоне строительства железной дороги Кызыл — Курагино, об этом говорят вещи из могильника, в том числе конь с полным снаряжением, сообщила пресс-служба Института материальной культуры РАН.

Погребение взрослой женщины с новорожденным ребенком обнаружили в долине реки Иджим на юге Красноярского края, в зоне строительства железной дороги. Время захоронения определяют как вторую половину IX-X веков. Этническую принадлежность женщины невозможно установить точно, но определенно она была человеком из знати.

«Это явно погребение элиты. Человек, который здесь был похоронен, имел определенный высокий социальный статус, и набор вещей, найденных в погребении, этот статус отражает», — сказал директор института Андрей Поляков.

Фото: © ИКМ РАН

Погребение сопровождалось редкой ритуальной практикой — в могилу поместили «шкуру коня» (череп и конечности животного вместе со шкурой). Главной находкой стал набор конского снаряжения из 78 предметов, включая два стремени: парадное с инкрустацией в стиле китайского искусства эпохи позднего Тан (860-907 годы) и простое, характерное для кочевников.

«Перед нами очень архаичный набор. Особенно выделяются бронзовые позолоченные псалии, которые дополняли железные удила с перевитыми грызлами, характерными для IX-X веков. Это очень редкое сочетание для региона», — отметил завлабораторией гуманитарных исследований НГУ Олег Митько.

Среди находок выделяются серьги, обломок китайского зеркала, украшения узды лошади и инкрустированное серебром стремя, выполненное в стилистике китайского декоративного искусства.