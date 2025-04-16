Денисовцы превзошли неандертальцев по генетическому разнообразию

Денисовский человек, чьи останки впервые были обнаружены на Алтае, превосходил неандертальцев по генетическому разнообразию, сообщил археолог Анатолий Деревянко на научной сессии Дней науки и культуры Татарстана в Новосибирске.

«По генетическому разнообразию денисовцы уступали людям современного типа, но превосходили неандертальцев, и расселялись они очень широко в Евразии, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии», — цитирует Деревянко «Интерфакс».

Ученый отметил, что сейчас найдено только восемь антропологических денисовцев — это зубы и кости. По генетическим данным реконструирован их облик: у них была смуглая кожа, каштановые волосы, карие глаза и массивная челюсть.

По словам Деревянко, в Восточной Азии формировался еще один подвид древнего человека — Нomo orientalensis — потомок первой волны миграции человека прямоходящего из Африки, который наряду с денисовцем участвовал в становлении человека современного типа в Азии.

Денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей. Установлено, что в Денисовой пещере на Алтае, он поселился около 300 тысяч лет назад. Однако примерно 130 тысяч лет назад их «генетические следы» из пещеры полностью исчезли и появились лишь спустя несколько десятков тысяч лет.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.