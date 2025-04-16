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Денисовцы превзошли неандертальцев по генетическому разнообразию

Источник:
Sibnet.ru
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Денисовский человек, чьи останки впервые были обнаружены на Алтае, превосходил неандертальцев по генетическому разнообразию, сообщил археолог Анатолий Деревянко на научной сессии Дней науки и культуры Татарстана в Новосибирске.

«По генетическому разнообразию денисовцы уступали людям современного типа, но превосходили неандертальцев, и расселялись они очень широко в Евразии, Юго-Восточной Азии и Центральной Азии», — цитирует Деревянко «Интерфакс».

Ученый отметил, что сейчас найдено только восемь антропологических денисовцев — это зубы и кости. По генетическим данным реконструирован их облик: у них была смуглая кожа, каштановые волосы, карие глаза и массивная челюсть.

По словам Деревянко, в Восточной Азии формировался еще один подвид древнего человека — Нomo orientalensis — потомок первой волны миграции человека прямоходящего из Африки, который наряду с денисовцем участвовал в становлении человека современного типа в Азии.

Денисовский человек — самостоятельный подвид древних людей. Установлено, что в Денисовой пещере на Алтае, он поселился около 300 тысяч лет назад. Однако примерно 130 тысяч лет назад их «генетические следы» из пещеры полностью исчезли и появились лишь спустя несколько десятков тысяч лет.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев. 

Тема: Раскопали в Сибири
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Наука #Наука #Новосибирск
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Топ комментариев

korvinsS

Думается китайцы нормально так поржали над этими клоунами.

U. Orlov

Побоялась что понизят до фантастической средней 72 тысячи?))

scorpion2777

Кошки драные, а не Ляпарды. Драли в сорок пятом, дерут в двадцать пятом.

mosquito__2010

русские защищают свою землю от неонацистской гадины и российская военная техника себя зарекомендовала...