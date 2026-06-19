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Следы древнейшей в истории эпидемии чумы обнаружили в Сибири

Источник:
Nature
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Самые ранние вспышки чумы произошли у доисторических охотников собирателей, живших вблизи озера Байкал, это ставит под сомнение представление о том, что эпидемии начались при более высокой плотности населения — работа международного коллектива ученых опубликована в журнале Nature.

Фото: © Magnific

Ученые описали ранние штаммы чумы Yersinia pestis, связанные с двумя фазами вспышек среди охотников-собирателей вблизи озера Байкал 5,5 тысячи лет назад и позднее. Были исследованы 46 останков, следы бактерии обнаружили у 39% древних людей.

Заболевали небольшие семейные группы, что, по мнению ученых, согласуется с передачей болезни от человека к человеку. Однако первопричиной стали укусы диких сурков на Байкале. Инфекции, по-видимому, привели к острой смертности, особенно среди детей (в возрасте от 8 до 11 лет).

Новые данные ставят под сомнение популярную версию о европейских корнях чумы. Некоторые находки из Прибайкалья оказались старше аналогичных европейских образцов.

«Вспышки чумы происходили раньше, чем считалось ранее, и действительно были смертельными. Мы утверждаем, что возникновение вспышек среди общин охотников-собирателей среднего голоцена, находящихся далеко за пределами поздненеолитической Европы, ставит под сомнение представление о том, что более высокая плотность населения и изменения образа жизни во время неолитического сельскохозяйственного перехода были необходимыми условиями для эпидемий чумы», — считают исследователи.

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Топ комментариев

DreamDragon

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se 34

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velam

Так если вс Ирана уничтожены, что тогда Америка просто не веведет войска и не возьмет под контроль все?...

number10

IMEI меняется программкой с права root admin. Глупости все это.