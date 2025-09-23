НАВЕРХ
Доспехи из конских копыт делали древние кочевники Евразии

ТАСС
Доспехи из стенок конских копыт делали кочевые народы Евразии с древних времен и до Средневековья, рассказал профессор Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Андрей Бородовский.

«Для кочевых народов характерна глубокая переработка всех имеющихся в их распоряжении немногочисленных ресурсов, поэтому и срезаемые с копыт роговые пластины находили применение в изготовлении доспехов», — цитирует профессора ТАСС.

Во время экспедиций Бородовский отыскал факты, подтверждающие, что кочевые народы Южной Сибири и Монголии изготавливали пластины из копыт. В городище Чултуков Лог-9 (Горный Алтай) найдена кость копыта лошади с длинными надрезами, относящаяся к гунно-сарматскому времени (первая половина I тысячелетия н. э.). 

Противники костяных доспехов настаивали на том, что раз сарматы знали железо, то и необходимости делать доспехи из других материалов у них не было.

