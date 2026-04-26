Россия является неотъемлемой частью Евразийского континента, поэтому быть «главной угрозой для Европы» она просто не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия не может быть главной угрозой для Европы, потому что Россия, кто бы что бы ни говорил, будучи евразийской страной, все-таки неотъемлемая составляющая часть Европы», — отметил Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

По словам пресс-секретаря президента Европейским политикам вряд ли удастся списать все внутренние проблемы на Россию. Являющаяся большой и сильной страной Россия представляется «образцовым внешним врагом» для целей пропаганды, добавил он.



«Приведет ли это к чему-то хорошему? Удастся ли им все списать на нас? Вряд ли, конечно», — подчеркнул Песков.