Впервые найдено подтверждение сражений римских гладиаторов с медведями

Источник:
Antiquity
Впервые на раскопках в Сербии археологи обнаружили вещественные доказательства того, что римские гладиаторы сражались на арене амфитеатра с бурыми медведями около 1700 лет назад.

Череп шестилетнего самца бурого медведя нашли у входа в амфитеатр на месте бывшего города и военной базы империи Виминациума, недалеко от Дуная, говорится в публикации журнала Antiquity. Зверь получил сильный удар по лбу — вероятно, копьем бестиария — воина, сражавшегося с животными. 

Перелом имел признаки заживления, но также и обширной инфекции, значит, медведь пережил бой, но умер от болезни, не успев восстановиться. Зубы у зверя сильно стёртые зубы, а челюсть повреждена из-за жевания прутьев клетки, так делают при стрессе животные, содержащиеся в неволе. 

Амфитеатр II века нашей эры в Виминациуме вмещал до 12 тысяч зрителей. Как и в римском Колизее, в его программу входили: утренние «венации» (venationes) с боями животных и охотой, полуденные казни и гладиаторские бои после полудня. Медведи были главной фигурой утренних «венаций» (venationes), когда экзотические звери сражались с охотниками, другими животными или заключенными.

