Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю снизился на один процентный пункт — до 71%, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Не доверяют главе государства почти четверть россиян (24,1%) — это рекордный показатель с 2022 года.

Уровень одобрения деятельности Путина также снизился на 1,1 процентных пункта — до 65,6%. Показатель негативной оценки деятельности президента вырос на 1,4 процентных пункта и составил 23,3%.

Данные ВЦИОМ противоречат результатам опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым уровень положительной оценки работы президента за неделю не изменился и составил 76%, а уровень негативной оценки упал на 1 процентный пункт — до 11%.

ВЦИОМ семь недель подряд фиксирует падение рейтингов Путина. Эксперты связывают тренд с растущим напряжением в обществе на фоне налоговых изменений, роста цен и цифровых ограничений.