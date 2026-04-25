Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума

Sibnet.ru
Прямая линия президента Владимира Путина
Фото: © пресс-служба президента РФ

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю снизился на один процентный пункт — до 71%, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ. Не доверяют главе государства почти четверть россиян (24,1%) — это рекордный показатель с 2022 года.

Уровень одобрения деятельности Путина также снизился на 1,1 процентных пункта — до 65,6%. Показатель негативной оценки деятельности президента вырос на 1,4 процентных пункта и составил 23,3%.

Данные ВЦИОМ противоречат результатам опроса фонда «Общественное мнение», согласно которым уровень положительной оценки работы президента за неделю не изменился и составил 76%, а уровень негативной оценки упал на 1 процентный пункт — до 11%.

ВЦИОМ семь недель подряд фиксирует падение рейтингов Путина. Эксперты связывают тренд с растущим напряжением в обществе на фоне налоговых изменений, роста цен и цифровых ограничений.

Обсуждение (4)
Топ комментариев

Captain Nemo

Эта говорильня уже лет 30 идет.За счет кого поднимать демографию,за счет гастрабайтеров из азиатских...

pepelmetal

Да нет, за это как раз будут платить рядовые жители есэс

Улитка на склоне

Смешно. Соотношение цен и зарплат ну никак этого не позволит.

_ASUS__

ещё два года продолжающегося геноцида украинцев ... про репарации это конечно очень смешно то есть европой...