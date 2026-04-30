НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев посчитал реальным ядерный апокалипсис

Источник:
ТАСС
397 4
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» (армия России)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ядерный апокалипсис «реально возможен», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание».

«Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то жесткую риторику, говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчета, тот фантазер или дурачок», — цитирует Медведева ТАСС.

Политик отметил, что нужно быть готовым к такому событию. Для этого в России существует ядерная триада, которая поддерживается в надлежащем состоянии, подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, «узел противоречий сейчас очень тугой», говорить о том, кто первый применит ядерное оружие, бессмысленно. Ранее Медведев заявлял, что ядерный апокалипсис может наступить, если «противники» продолжат попытки нанести России стратегическое поражение.

В феврале 2026 года истек срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Это было последнее соглашение, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран.

Политика #Россия
Обсуждение (4)
