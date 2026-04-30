НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин поддержал выдвижение Кадырова на новый срок

Источник:
Sibnet.ru
328 1
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поддержал его выдвижение на предстоящих выборах в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что жители республики поддержат вас, под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — сказал Путин.

«Если вы даете добро, если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу ни разу», — ответил Кадыров.

Кадыров в феврале заявлял, что выдвинет свою кандидатуру на очередных выборах, если это поддержит Путин.

Выборы главы Чечни пройдут в сентябре. Кадыров возглавляет регион с 2007 года.

В последние несколько лет в СМИ и соцсетях регулярно циркулируют слухи о том, что Кадыров тяжело болен. По неподтвержденной информации, ему еще в 2019 году диагностировали некроз поджелудочной железы.

Политика #Россия
Читайте также
Самое популярное
Обсуждение (1)
Картина дня
Деньги
Мультимедиа
Топ комментариев

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

DEMON01

Он с зеркалом разговаривал что-ли.

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...

Maniac.

О упавших рейтингах забеспокоился. Только зачем? Рейтинги у него ни когда на вердикт Эллы Памфиловой...