Путин поддержал выдвижение Кадырова на новый срок

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поддержал его выдвижение на предстоящих выборах в республике, сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что жители республики поддержат вас, под вашим руководством многое сделано в республике, она за последние годы просто кардинально поменялась. Это действительно большой, значимый и зримый результат для всех, кто в республике проживает», — сказал Путин.

«Если вы даете добро, если народ изберет, то я дальше буду служить как пехотинец вам и не подведу ни разу», — ответил Кадыров.

Кадыров в феврале заявлял, что выдвинет свою кандидатуру на очередных выборах, если это поддержит Путин.

Выборы главы Чечни пройдут в сентябре. Кадыров возглавляет регион с 2007 года.

В последние несколько лет в СМИ и соцсетях регулярно циркулируют слухи о том, что Кадыров тяжело болен. По неподтвержденной информации, ему еще в 2019 году диагностировали некроз поджелудочной железы.