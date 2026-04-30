Матвиенко призвала Мордашова вернуть деньги из офшоров в Россию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова «подтянуть что-то из офшоров» в Россию.

«Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Хорошо, что наши люди богатеют. Наверное, в этой ситуации надо соизмерять возможности, и, может быть, что-то из офшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию? Понимая сложность ситуации: всем сложно, и стране, и родной Вологодской области, в которой работает это предприятие», — сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания Совфеда.

Матвиенко добавила, что одному из крупнейших российских предприятий нужно быть не просто ответственным налогоплательщиком, но и социально ответственными. По словам спикера Совфеда, кроме законов также должны быть «законы совести, патриотизма, любви к своей родной земле и Отечеству», а также «уважение к людям, которые заработали для тебя такие крупные миллиарды».

«Северсталь» зарегистрирована в России, как и другие активы бизнесмена, а не в офшорах, поскольку сам Мордашов находится под санкциями ЕС и США, приводит РБК заявление компании в ответ на слова Матвиенко.

Там подтвердили снижение налоговых поступлений от «Северстали», но объяснили это «глубоким кризисом отрасли черной металлургии» — прибыль компании упала в 370 раз по сравнению с прошлым годом и составила всего 57 миллионов рублей.

«К сожалению, непродуманная политика администрации Вологодской области, которая имела два года назад надежную бюджетную «подушку» в 70 миллиардов рублей, неразумно растратила эти деньги, и сейчас бюджет области в глубоком дефиците», — говорится также в заявлении.

По оценке российского Forbes, состояние Мордашова в 2026 году достигло 37 миллиардов долларов.

