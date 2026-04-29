Кремль объяснил отказ от военной техники на параде Победы

Парад Победы 9 мая пройдет без техники из-за террористической угрозы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Речь идет об оперативной обстановке. Поэтому на фоне этой террористической угрозы, конечно же, принимаются все меры по минимизации опасности. Парад будет, но усеченном формате», — цитирует Пескова ТАСС.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что в прошлом году парад был юбилейный, поэтому он был организован в «широком формате».

Минобороны ранее сообщило, что в День Победы по Красной площади в Москве пройдет пешая колонна, в параде примут участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС России.

Также состоится и воздушная часть парада. В ней примут участие самолеты российских пилотажных авиагрупп. В завершение программы Су-25 раскрасят небо над столицей в цвета флага России.

«Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», — подчеркнуло ведомство.