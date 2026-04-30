НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин анонсировал строительство моста на Сахалин

Источник:
ТАСС
273 1
Фото: LxAndrew / CC BY-SA 3.0

Мост на Сахалин нужно построить, хотя это достаточно дорогой проект, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

«Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно», — цитирует главу государства ТАСС.

Россия 30 апреля впервые отмечает новый национальный праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Праздник инициирован в Год единства народов России.

Идеи связать Сахалин с материком появились еще 130 лет назад — впервые ее предложил исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. В 1950 году было подписано секретное постановление Совета министров СССР о строительстве тоннеля под мысом Невельского.

Работы велись до 1953 года, однако после смерти Иосифа Сталина проект закрыли. Планы завершения строительства тоннеля существовали в 1960–1970-х годах при проектировании Байкало-Амурской магистрали. Сейчас Сахалин связан с материком паромной переправой.

Политика #Россия
Обсуждение (1)
Топ комментариев

DEMON01

Он с зеркалом разговаривал что-ли.

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Maniac.

О упавших рейтингах забеспокоился. Только зачем? Рейтинги у него ни когда на вердикт Эллы Памфиловой...

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...