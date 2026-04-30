Путин анонсировал строительство моста на Сахалин

Мост на Сахалин нужно построить, хотя это достаточно дорогой проект, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России.

«Дорогая история. Даже дело не в том, что мост дорогой, а в том, что прилегающая инфраструктура к этому мосту — вот самое дорогое, но все равно сделать нужно», — цитирует главу государства ТАСС.

Россия 30 апреля впервые отмечает новый национальный праздник — День коренных малочисленных народов Российской Федерации. Праздник инициирован в Год единства народов России.

Идеи связать Сахалин с материком появились еще 130 лет назад — впервые ее предложил исследователь Дальнего Востока Геннадий Невельской. В 1950 году было подписано секретное постановление Совета министров СССР о строительстве тоннеля под мысом Невельского.

Работы велись до 1953 года, однако после смерти Иосифа Сталина проект закрыли. Планы завершения строительства тоннеля существовали в 1960–1970-х годах при проектировании Байкало-Амурской магистрали. Сейчас Сахалин связан с материком паромной переправой.