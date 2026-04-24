Федеральная служба безопасности предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора (РКН), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.



«Восемнадцатого апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства», — сказано в сообщении.

Задержаны семь сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии. Они планировали подорвать взрывным устройством автомобиль. Преступников завербовали спецслужбы Украины.

«Главарь террористической группы, житель Москвы 2004 года рождения, при задержании оказал вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия и был нейтрализован», — говорится в сообщении.

У злоумышленников изъяли взрывное устройство массой один килограмм, гранату, пистолеты и символику украинских боевиков.



В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы стремятся сорвать мероприятия РКН по обеспечению безопасности информационного пространства, в том числе блокировке мессенджера Telegram.