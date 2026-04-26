Учитель устроил стрельбу на ужине с участием президента США Дональда Трампа, сотрудники Секретной службы эвакуировали его со сцены, сообщил пресс-пул Белого дома.

Инцидент произошел во время ужина пула корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hill в Вашингтоне. Стрельба произошла около основного пункта досмотра с металлодетекторами. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы.

По данным The New York Post, нападавший был задержан. Им оказался 31-летний учитель из Калифорнии Коул Аллен.

Как сообщил CNN представитель администрации, Трамп не пострадал и находится в безопасности. Сотрудники Секретной службы оттеснили журналистов с криками «Стрельба».

На мероприятии присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс, его также эвакуировали.



В марте 1981 года возле здания этой же гостиницы в Вашингтоне произошло покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана — он получил огнестрельное ранение. Стрелявший, Джон-Хинкли младший, был признан невменяемым. В 2016 году он вышел из психиатрической больницы.