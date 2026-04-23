Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию

Выданный Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро должен быть возвращен за счет репарационных выплат со стороны России, сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

«Кредит будет погашен за счет репараций, которые Россия должна выплатить Украине», — утверждается в документе на сайте Совета ЕС.

Ранее Совет Евросоюза на министерском уровне завершил процедуру утверждения финансирования Украины на 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Соответствующий план приняли в декабре прошлого года.

Планируется, что 60 миллиардов евро из выделенного ЕС кредита будет потрачено на закупки оружия, еще 30 миллиардов евро Украина израсходует на бюджетные нужды.

SIBNET.RU В MAX