Президент Эстонии призвал к примирению с Россией

Европа должна начать готовиться к восстановлению отношений с Россией после окончания конфликта на Украине, заявил президент Эстонии Алар Карис.

«Подготовка уже должна начаться. Война может закончиться завтра или даже через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы», — приводит «Интерфакс» заявление Кариса.

Он отверг мнение, что Эстония может стать целью России по завершении конфликта с Украиной. «Эти разговоры подпитывают те, кто хочет навредить стране, отражают свою собственную неуверенность в Эстонии», — отметил он.



Карис — один из европейских лидеров, которые считают, что ЕС должен назначить специального посланника по России, чтобы уже готовиться к послевоенному периоду.