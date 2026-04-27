НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Орешкин назвал ситуацию в экономике «очень непростой»

Источник:
«Вести»
258 2
Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин
Фото: © пресс-служба Кремля

Непростая экономическая ситуация сложилась в России по целому ряду факторов, в том числе из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — сказал Орешкин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Но, по его словам, эта ситуация не связана с ограничениями интернета. «Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — отметил замглавы администрации президента РФ.

Ранее Орешкин сообщил, что западные санкции не повлияли на объемы внешней торговли России. «То есть проблем с внешней торговлей в Российской Федерации не возникло. И платежи проходят, страны-партнеры поменялись, только теперь торговля идет не со странами Европы, а больше со странами БРИКС», — констатировал он.

Еще по теме
Банки ужесточили требования для получения кредитов
Подсчитана сумма для восстановления Украины
ЦБ снизил ключевую ставку восьмой раз подряд
Эксперты спрогнозировали снижение ключевой ставки
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Путин назвал приоритетную задачу России
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Нехорошо это во время СВО! Все вокруг кремля должны сплачиваться! А комары манкируют гражданскими обязанностями!

DEMON01

А что есть еще одаренные которые спустя 26 лет ему доверяют.

pepelmetal

Запретит въезд в есэс Куклачёву ?

Uynachalnica

Странно, тут может заменить людей, а депутатов в думе никак? Субъективизм мешает?