Орешкин назвал ситуацию в экономике «очень непростой»

Непростая экономическая ситуация сложилась в России по целому ряду факторов, в том числе из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

«Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий», — сказал Орешкин журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Но, по его словам, эта ситуация не связана с ограничениями интернета. «Те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику», — отметил замглавы администрации президента РФ.



Ранее Орешкин сообщил, что западные санкции не повлияли на объемы внешней торговли России. «То есть проблем с внешней торговлей в Российской Федерации не возникло. И платежи проходят, страны-партнеры поменялись, только теперь торговля идет не со странами Европы, а больше со странами БРИКС», — констатировал он.