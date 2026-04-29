НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Средние зарплаты руководителей в России увеличились втрое за 10 лет

Источник:
РИА Новости
204 1
Фото: © Sibnet.ru

Средние зарплаты руководителей в России достигли 178 тысяч рублей, увеличившись за десять лет почти втрое, следует из данных статистики.

На октябрь прошлого года средние зарплаты руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году — 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тысячи меньше, приводит РИА Новости данные статистики.

Руководители высшего звена получали в 2025 году в среднем 281 тысячу рублей, управляющие в корпоративном секторе — 191 тысячу рублей. При этом руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг в среднем зарабатывали 168 тысяч рублей, а руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания — 113 тысяч рублей.

Сферы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты у руководителей были на Чукотке — 337 тысяч рублей, в Москве — 315 тысяч, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области — по 264 тысячи.


Экономика #Деньги
Обсуждение (1)
