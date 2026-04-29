На октябрь прошлого года средние зарплаты руководителей составляли 178 тысяч рублей, а в 2015 году — 60,7 тысячи рублей. При этом еще два года назад они были на 38,4 тысячи меньше, приводит РИА Новости данные статистики.

Руководители высшего звена получали в 2025 году в среднем 281 тысячу рублей, управляющие в корпоративном секторе — 191 тысячу рублей. При этом руководители подразделений в сфере производства и специализированных сервисных услуг в среднем зарабатывали 168 тысяч рублей, а руководители в гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле и родственных сферах обслуживания — 113 тысяч рублей.



Сферы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты у руководителей были на Чукотке — 337 тысяч рублей, в Москве — 315 тысяч, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и Магаданской области — по 264 тысячи.