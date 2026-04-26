Банки ужесточили требования для получения кредитов

«Прайм»
Новое Указание Банка России, вступившее в силу в апреле, серьезно изменит подход к оценке заемщиков для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН), рассказала эксперт по инвестициям и кредитованию Эльвира Глухова.

Раньше банки учитывали в качестве дохода практически все виды поступлений, но теперь эта лазейка закрыта: выписку по счету можно использовать лишь для подтверждения строго определенных видов доходов — зарплаты, пенсии, социальных выплат или аренды.

«Если на карту падают деньги от подработок, проценты по вкладам или переводы от родственников, их придётся подкреплять отдельными документами. Например, справкой о полученных доходах по вкладам или ценным бумагам», — рассказала «Прайм» Глухова.

Кроме того, с 1 апреля ЦБ перестал принимать на проверку банковские модели, которые завышали оценку дохода зарплатных клиентов на основе анализа их трат.

Цель изменений — снизить закредитованность граждан, но для многих заёмщиков с нерегулярными или «серыми» доходами это означает, что получить кредит станет практически невозможно без официальных справок, заключила экономист.

