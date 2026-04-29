Сбережения россиян стали последним источником финансирования экономики

Источник:
«Интерфакс»
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина
Сбережения россиян стали практически единственным источником финансирования в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«До 2022 года российским заемщикам и компаниям были доступны кредиты за рубежом — фактически, они брали деньги у граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров», — цитирует главу регулятора «Интерфакс».

Так как инфляция в этих странах была низкая, ставки процентные низкие, компании могли брать эти сбережения за достаточно низкие ставки. Теперь мировые сбережения «недоступны», отметила глава Центробанка.

Набиуллина подчеркнула, что в настоящее время «единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки».

Еще по теме
Ситуацию в экономике России описали одним словом
Разрыв в зарплатах мужчин и женщин стал рекордным
Средние зарплаты руководителей в России увеличились втрое за 10 лет
Дачникам предложили единый тариф на электроэнергию
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Sibnet начинает «Морской бой»
Рейтинг доверия Путину упал до нового минимума
Дачный туалет вне закона: правила и штрафы в 2026 году
Игра Escape from Tarkov Arena стала бесплатной
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
DEMON01

Он с зеркалом разговаривал что-ли.

Uynachalnica

Много знал, вот сердце и не выдержало...

Uynachalnica

"Зацикленность исключительно на запретах в законотворческой деятельности контрпродуктивна, заявил президент...

Maniac.

О упавших рейтингах забеспокоился. Только зачем? Рейтинги у него ни когда на вердикт Эллы Памфиловой...