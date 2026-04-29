Сбережения россиян стали последним источником финансирования экономики

Сбережения россиян стали практически единственным источником финансирования в экономике, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«До 2022 года российским заемщикам и компаниям были доступны кредиты за рубежом — фактически, они брали деньги у граждан Европы и США, чтобы увеличивать производство товаров», — цитирует главу регулятора «Интерфакс».

Так как инфляция в этих странах была низкая, ставки процентные низкие, компании могли брать эти сбережения за достаточно низкие ставки. Теперь мировые сбережения «недоступны», отметила глава Центробанка.

Набиуллина подчеркнула, что в настоящее время «единственный источник финансирования, практически единственный, — это российские сбережения. И высокая инфляция, высокие процентные ставки».

