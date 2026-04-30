Наступил последний день подачи декларации за 2025 год

Россияне, обязанные подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год, должны отчитаться о полученных доходах до 30 апреля 2026 года включительно.

Подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год необходимо:

в случае получения дохода от продажи недвижимого имущества, находившегося в собственности менее минимального срока владения и не попадающего под освобождение от налогообложения;

получения в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, недвижимого имущества, транспортных средств, акций;

получения вознаграждений от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера;

получения выигрыша от операторов лотерей или организаторов азартных игр в сумме от 4 тысяч до 15 тысяч рублей;

получения доходов от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Если не подать декларацию вовремя, грозит штраф. Его размер составляет 5% от суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом минимальный штраф составляет 1 тысячу рублей, а максимальный не может превышать 30% от суммы налога.

Несвоевременная подача декларации 3-НДФЛ может привести и к другим последствиям. Налоговая инспекция может рассчитать налог на основании уже имеющихся у нее данных — в этом случае налог могут определить без учета вычетов и льгот.

Однако если декларация 3-НДФЛ представляется исключительно для получения налоговых вычетов, то предельный срок подачи декларации (30 апреля 2026 года) на нее не распространяется. Такую декларацию можно представить в любое время в течение года.

Срок уплаты налога за 2025 год установлен отдельно — не позднее 15 июля 2026 года. Если начисленные суммы не будут погашены добровольно, к человеку применят меры принудительного взыскания, включая арест счетов и удержание из зарплаты.