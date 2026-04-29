Разрыв в зарплатах мужчин и женщин стал рекордным

РИА Новости
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла 38,7 тысячи рублей, следует из статистических данных. За два года разрыв вырос более чем на 12 тысяч рублей.

Средние зарплаты российских мужчин превысили 117 тысяч рублей в месяц‚ а российские женщины зарабатывают в среднем 79 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости. В 2023 году этот показатель составлял 87,8 тысяч рублей против 61,1 тысяч рублей соответственно.

Различия наблюдаются и в почасовой оплате труда. Среднечасовая зарплата мужчин составляет 637 рублей, женщин — 448 рублей. При этом мужчины в среднем работают 42 часа в неделю, женщины — около 40 часов.

Наибольший гендерный разрыв приходится на возраст 30–39 лет, когда преобладающая часть женщин состоит в браке, рожает детей и фактически занимается ежедневным уходом за ребенком, отмечают авторы исследования.

