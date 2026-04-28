Дачникам предложили единый тариф на электроэнергию

Федеральная антимонопольная служба предложила установить единый понижающий тариф на электроэнергию для всех садоводческих и огороднических товариществ, документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о применении понижающего коэффициента от 0,7 до 1 к тарифам на электроэнергию. Сейчас такие коэффициенты применяются только при коллективном заключении договора с поставщиком.

Если владелец участка сам оформляет договор, то он оплачивает электроэнергию по тарифу городского или сельского населения. После изменений стоимость электроэнергии будет рассчитываться для него по льготному тарифу.

Ожидается, что новая норма снизит нагрузку на владельцев участков, которые сейчас платят по завышенным тарифам. При этом льготный тариф будет действовать независимо от места расположения участка — в городе, селе или на муниципальной территории вне границ поселений.

