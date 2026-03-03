НАВЕРХ
Домострой
Вступили в силу новые штрафы для дачников

Источник:
Sibnet.ru
Дача
Фото: © Sibnet.ru

Владельцы земельных участков под угрозой штрафов обязаны принимать меры по борьбе с опасными видами инвазивных растений, соответствующий закон вступил в силу 1 марта 2026 года.

Инвазивные растения — это не сорняки, а виды, несвойственные территории. Они активно размножаются и вытесняют местные растения. Например, борщевик Сосновского, амброзия полыннолистная, клен ясенелистный.

Согласно документу, борьба с инвазивными видами становится обязательным условием землепользования на всей территории страны. Если требования не выполняется, виновникам грозят штрафы.

Для физических лиц наказание составит от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф будет варьироваться от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Юридическим лицам выпишут штраф от 400 тысяч до 700 тысяч рублей.

Кроме этого, в некоторых случаях длительное бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута — в результате владельцы заброшенных участков могут лишиться своей земли.

Пока в федеральный перечень опасных видов чужеродных растений Рослесхозом включены американский клен и борщевик Сосновского, однако субъекты смогут устанавливать свои перечни опасных растений.

