Дачникам напомнили о необходимости регистрации теплиц

«Газета.Ru»
Теплицу на капитальном фундаменте необходимо зарегистрировать в Росреестре, так как она считается объектом недвижимости, напомнил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Если теплица стоит на капитальном фундаменте и переместить ее без разрушения невозможно, юридически она становится объектом недвижимости. В этом случае по закону требуется уведомительный порядок», — сказал Чаплин в комментарии «Газете.Ru».

Для этого необходимо подать в местную администрацию уведомление о начале строительства, а после завершения — о вводе объекта в эксплуатацию, после чего можно регистрировать право собственности в Росреестре.

При этом обычную разборную теплицу из поликарбоната, которая ставится на грунт и при желании переносится, регистрировать не нужно, так как по закону она считается временным сооружением.

Депутат также напомнил, что капитальную теплицу нужно устанавливать на расстоянии не менее метра от границы соседнего участка, иначе сосед может через суд потребовать ее переноса или демонтажа.

