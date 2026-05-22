Западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своими знаменами почти всю Европу. «Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают», — цитируют РИА Новости Лаврова.

А во главе этой группы, по словам министра «поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами».

Лавров отметил, что Запад не знает никаких границ применение агрессивной политики. «В ход идут и незаконные санкции, беспрецедентные, которые подрывают все прежние постулаты западного мира, заключавшиеся в свободной торговле, рыночных силах, неприкосновенности собственности и многом другом», — отметил он.