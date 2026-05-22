НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию

Источник:
РИА Новости
236 2
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Западные страны рассматривают сценарий нападения на Россию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своими знаменами почти всю Европу. «Точно так же сейчас под теми же флагами нацизма, реваншизма создают общеевропейскую группу нападения на Россию уже не только гибридными методами, но и про физическое нападение думают», — цитируют РИА Новости Лаврова.

А во главе этой группы, по словам министра «поставлен не Адольф Гитлер, а Владимир Зеленский со своими нацистскими лозунгами».

Лавров отметил, что Запад не знает никаких границ применение агрессивной политики. «В ход идут и незаконные санкции, беспрецедентные, которые подрывают все прежние постулаты западного мира, заключавшиеся в свободной торговле, рыночных силах, неприкосновенности собственности и многом другом», — отметил он.

Еще по теме
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к главам стран СНГ
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
Лавров объяснил, почему Россия не наносит чрезмерный ущерб Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
«Убийца дронов» с фантастической скорострельностью появился у России
Стартует предзаказ игры GTA VI
Пентагон рассекретил документы о встрече с НЛО на Луне
Рабочих из Таджикистана подготовят к переезду в Россию
Обсуждение (2)
Картина дня
Глава МИД России Сергей Лавров
Лавров заявил о планах Запада напасть на Россию
Разрушенный колледж в Старобельске
ВСУ атаковали педагогический колледж в Старобельске. ВИДЕО
Кремль
СМИ узнали о плане Путина завершить конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко возглавил рейтинг доверия россиян к главам стран СНГ
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине: выбираем правильное мясо
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир
Какая радуга бывает. ФОТО
Самое обсуждаемое
23
МИД назвал терактом массированную атаку на Москву
20
Жители Иркутской области попросили Китай построить им школу
17
Китай предложил России сотрудничество в сфере ИИ
17
Медведев предрек Украине скорую потерю территорий
15
Половину прошений об убежище в РФ подали граждане Украины