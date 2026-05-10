Как разжечь мангал без химии

Фото: Alandislands / CC BY-SA 4.0
Быстро разжечь мангал не всегда удается из-за отсыревших углей или сильного ветра. Часто на помощь приходят магазинные жидкости для розжига. Но что делать, если их нет под рукой или просто жаль портить аромат шашлыка едкой химией?

Разжечь с помощью масла

Под рукой на даче практически всегда есть подсолнечное масло. В отличие от химических средств, оно горит без запаха и при этом выделяет много тепла. В качестве фитиля можно использовать сухую бумагу.

Газету или бумажные салфетки можно скрутить жгутом, пропитать маслом и положить в мангал, немного присыпав углями. После этого достаточно поджечь самодельный «запал». Масло не даст бумаге мгновенно прогореть и обеспечит появление мощного пламени.

Идеальный природный розжиг

Классический лайфхак туриста — использовать для быстрого розжига огня бересту. Это природное средство в некоторых случаях даже эффективнее магазинных жидкостей — береста вспыхивает как порох, даже будучи влажной — из-за высокого содержания дегтя и бетулина.

Заготовка бересты в лесу
Фото: Sillerkiil / CC BY-SA 4.0

Бетулин — это органический спирт, придающий стволу березы белый цвет. Он легко воспламеняется и дает сильный жар. Кроме этого, у бересты идеальная для розжига структура — она состоит из множества тончайших слоев, похожих на бумагу.

Для заготовки бересты на весь шашлычный сезон достаточно прогуляться в ближайшем лесу. Важно помнить, что у живой березы срезать верхний слой коры нельзя — она может погибнуть. Необходимо найти упавшее дерево.

Разжечь с помощью воздушной тяги

Один из самых эффективных способов  — организовать мощную воздушную тягу, поскольку залог хорошего горения — кислород. Простой пример использования эффекта тяги — печная труба.

Чтобы сделать «трубу» прямо в мангале, потребуется стеклянная или пластиковая бутылка, газета и сухие щепки. Нужно обернуть бутылку бумагой, поставить вертикально в центр пустого мангала и плотно обложить ее углем (или дровами).

Затем аккуратно достать бутылку, чтобы не разрушить конструкцию. Внутри углей или дров должна остаться «труба» с бумажными стенками. В получившееся углубление достаточно поместить сухие щепки и бросить подожженную спичку. Пламя быстро создаст тягу и раздует жар.

Когда начинать жарить шашлык

Самый надежный индикатор готовности углей для жарки шашлыка — появление на них седого пепла. Если начать жарить на ярко-красных углях без «седины», мясо снаружи сгорит раньше, чем прожарится внутри.

Также стоит дождаться, пока из мангала не перестанет идти дым. Полностью прогоревшие угли еще сохраняют жар, но дым становится почти прозрачным. Это значит, что смолы выгорели — шашлык после приготовления не будет горчить. 

